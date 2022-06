Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Atos : double la mise à la baisse avec -12% vers 18,6E information fournie par Cercle Finance • 13/06/2022 à 12:45









(CercleFinance.com) - Atos double la mise à la baisse avec -12% en quelques heures, autant que la semaine dernière dans son ensemble (et qui était déjà désastreuse)

Atos pulvérise son plancher annuel des 21E du 13 avril et dévisse sous 19E, un nouveau plancher historique (provisoire) de plus de 12 ans est inscrit à 18,56E: la dernière oscillation entre 21 et 26,6E induit un risque de rechute vers... 16E !









Valeurs associées ATOS Euronext Paris -9.68%