Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Atos : double-creux sur les 9,94E ? information fournie par Cercle Finance • 23/08/2022 à 12:13









(CercleFinance.com) - Atos rebondit au-delà de 10,3E, c'est peut-être l'ébauche d'une structure un double-creux sur les 9,94E, un plancher testé les 26 juillet puis ce 23 août en matinée.

Le retournement serait confirmé par le franchissement des 12,3E en direction des 14,15E, l'ex-résistance du 28 juin.





Valeurs associées ATOS Euronext Paris +1.48%