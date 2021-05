Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Atos : dividende approuvé en AG Cercle Finance • 13/05/2021 à 14:00









(CercleFinance.com) - Atos indique que son assemblée générale, réunie mercredi à huis clos, a approuvé le versement d'un dividende ordinaire au titre de l'exercice 2020 à hauteur de 0,90 euro par action, dividende qui sera mis en paiement le 18 mai. Si les comptes sociaux de l'exercice 2020 ont été approuvés, le conseil d'administration a pris acte du vote négatif sur la deuxième résolution relative à l'approbation des comptes consolidés de l'exercice 2020. Il continuera à superviser la revue complète des comptes des deux entités juridiques américaines concernées par la réserve de limitation de travaux des commissaires aux comptes et la poursuite du déploiement du plan de remédiation et de prévention détaillé.

