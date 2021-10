Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Atos : distingué par un rapport de NelsonHall information fournie par Cercle Finance • 26/10/2021 à 11:10









(CercleFinance.com) - Atos annonce avoir été positionné Leader des services numériques pour le secteur industriel (Digital Manufacturing) par le cabinet international NelsonHall dans son dernier outil d'évaluation des fournisseurs (Vendor Evaluation & Assessment Tool - NEAT). Dans ce rapport qui se concentre sur les nouvelles offres dans les services informatiques, Atos a été positionné comme Leader dans les quatre catégories couvertes par l'évaluation, avec un score particulièrement élevé pour 'Expertise RA/RV & Jumeaux numériques'. Le rapport NEAT de NelsonHall évalue 15 des plus importants fournisseurs de services de Digital Manufacturing en fonction de leur capacité à répondre aux besoins futurs des clients et à leur apporter des bénéfices immédiats.

