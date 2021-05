Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Atos : distingué par MSCI pour ses pratiques ESG Cercle Finance • 27/05/2021 à 10:40









(CercleFinance.com) - Atos a reçu la note triple A, soit la plus haute notation, dans le classement RSE 2021 de l'agence Morgan Stanley Capital International (MSCI), qui analyse les pratiques environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) de milliers d'entreprises dans le monde. Atos se positionne ainsi parmi les 4% d'entreprises les plus performantes de son secteur, dans la catégorie ' Logiciels et Services '. Le Groupe, qui conserve la note triple A depuis 2017, a obtenu cette année son meilleur score. 'Cette reconnaissance est un gage de confiance pour nos clients, partenaires et plus largement notre écosystème socialement responsables. En 2021, Atos a confirmé la place centrale de la décarbonation au sein de sa stratégie en s'engageant à atteindre ' zéro émission nette ' d'ici 2028, soit sept ans plus tôt qu'initialement annoncé', a réagi Philippe Mareine, directeur de la transformation digitale et RSE d'Atos.

