Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Atos : distingué par le rapport Gartner Peer Insights information fournie par Cercle Finance • 09/09/2021 à 14:25









(CercleFinance.com) - Atos annonce avoir été reconnu 'Choix des clients' pour l'année 2021 par le rapport Gartner Peer Insights, dans la catégorie 'Fournisseurs d'analyse de données', distinction récompensant les fournisseurs et produits les mieux notés par leurs clients. Il fait part de nombreux commentaires et notes positives grâce à un portefeuille complet qui couvre l'ensemble de la chaîne de valeur des données, complété par des outils et plateformes qui permettent d'accélérer les cycles de transformation des données en actions. 'Atos Codex permet notamment de créer des écosystèmes de données de nouvelle génération - de l'analytique aux solutions cognitives, ou encore à l'IoT - et de les combiner à une plateforme de Big Data robuste et à de nombreux cas d'utilisation sectoriels', ajoute-t-il.

Valeurs associées ATOS Euronext Paris -3.09%