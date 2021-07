Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Atos : distingué par Google Cloud pour 'l'impact sociétal' information fournie par Cercle Finance • 21/07/2021 à 15:30









(CercleFinance.com) - Atos annonce avoir remporté le trophée de partenaire mondial Google Cloud 2020 dans la catégorie 'Impact Sociétal' pour son engagement à 'aider les organisations à surmonter rapidement et durablement les défis liés au Covid-19'. Ce prix récompense aussi l'engagement d'Atos en faveur de la décarbonation, incarné par son ambition 'zéro émission nette' d'ici 2028. En 2020, il a réduit ses émissions mondiales de carbone de 15%, dont 10% de réduction structurelle non liée à la pandémie. 'Cette récompense renforce encore davantage le partenariat entre Atos et Google Cloud. Atos est Google Cloud Premier Partner et dispose de 11 spécialisations Google Cloud Partner', ajoute le groupe de services informatiques.

Valeurs associées ATOS Euronext Paris +1.40%