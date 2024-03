Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Atos: distingué par Gartner pour son offre ODWS information fournie par Cercle Finance • 14/03/2024 à 14:20









(CercleFinance.com) - Atos annonce avoir été positionné dans la catégorie Leader du Magic Quadrant 2024 de Gartner dédié aux services de gestion externalisée de l'environnement de travail numérique, en reconnaissance de sa vision stratégique et de sa qualité d'exécution.



'C'est la huitième année consécutive qu'Atos est nommé dans la catégorie Leader du Magic Quadrant de Gartner consacré aux plateformes de gestion externalisée de l'environnement de travail numérique (ODWS)', souligne le groupe français de services informatiques.



Il explique que son offre 'comprend des services de gestion externalisée de l'environnement de travail numérique dont l'approche holistique, personnalisée et intégrée tient compte des différents profils des employés et de leur parcours métier'.





