Atos : distingué par Gartner dans les services de sécurité

(CercleFinance.com) - Atos annonce son classement en tant que n°3 mondial et premier acteur européen des services de sécurité (Managed Security Services, MSS) en termes de revenus pour l'année 2019, selon le dernier rapport de Gartner. Il souligne avoir augmenté sa part de marché MSS de 0,2% de 2018 à 2019, soit la deuxième année consécutive qu'il se classe dans le top 3 mondial, réalisant à nouveau le chiffre d'affaires le plus élevé des fournisseurs européens sur ce marché. 'Avec une équipe mondiale de plus de 5.000 spécialistes de la sécurité et un réseau mondial de 14 centres de sécurité fonctionnant 24/7, Atos propose un partenariat de sécurité de bout en bout', ajoute le groupe informatique.

Valeurs associées ATOS Euronext Paris +1.48%