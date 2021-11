Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Atos : distingué dans les indices DJSI information fournie par Cercle Finance • 16/11/2021 à 14:58









(CercleFinance.com) - Atos annonce être classé dans les indices Dow Jones Sustainability Index Monde et Europe 2021, se classant numéro un de son secteur dans le DJSI Europe 2021, et obtenant le meilleur score dans la catégorie 'environnement' de son industrie au niveau mondial. Le groupe de services informatiques rappelle avoir récemment participé à la COP26 la semaine dernière et présenté ses plateformes de données innovantes, Terra² et MyC02Compass, pour d'aider à la transition vers le 'zéro émission nette' de ses clients.

