Atos: distingué dans le DJSI Europe

(CercleFinance.com) - Atos annonce être classé dans les indices Dow Jones Sustainability Index (DJSI) Monde et Europe pour l'année 2022, figurant même, dans le DJSI Europe 2022, parmi les trois premières entreprises du secteur des services informatiques.



Le groupe français affirme ainsi s'inscrire parmi les entreprises les plus performantes en Europe et dans le monde en termes d'ESG (pratiques environnementales, sociales et de gouvernance) pour la huitième année consécutive.



Avec un score global de 85 points sur 100 dans l'évaluation de ses pratiques de développement durable (CSA) menée par S&P Global pour 2022, en amélioration de deux points, Atos fait partie du top 1% des sociétés de services informatiques.





Valeurs associées ATOS Euronext Paris +4.63%