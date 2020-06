Atos : distinction pour le supercalculateur Joliot-Curie

(CercleFinance.com) - Atos annonce que Joliot-Curie, avec une puissance de 22 pétaflop/s, est le supercalculateur de recherche académique et industrielle ouverte le plus puissant de France et le troisième plus puissant d'Europe, selon un classement TOP500 publié le 22 juin.

Ce supercalculateur, dérivé des travaux de co-conception menés par le CEA avec Atos depuis plus de 20 ans, est notamment équipé des derniers processeurs AMD Rome intégrés dans la plateforme BullSequana XH2000 d'Atos.

Inauguré il y a un an, Joliot-Curie fonctionne à plein régime depuis six mois, au profit d'une douzaine de domaines tels que le climat, l'astrophysique, la géophysique, la biologie, ainsi que le génome et les neurosciences.