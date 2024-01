Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Atos : dévisse de -17% vers 4E, franche cassure des 4,63E information fournie par Cercle Finance • 15/01/2024 à 09:59









(CercleFinance.com) - Atos dévisse de -17% vers 4E (ouverture d'un 'gap' sous 4,84E) et cumule -33% de baisse en 5 séances : le plancher des 4,63E du 23/10 est pulvérisé... et sous les 3,97E (bref test le 23/10/2023), il n'existe plus aucun support historique ou 'prévisible' par projection de supports baissiers préexistants





Valeurs associées ATOS Euronext Paris -11.18%