Atos: des services informatiques pour l'UEFA EURO 2024

(CercleFinance.com) - Atos annonce qu'il fournira les services informatiques clés sur site et à distance lors de l'UEFA EURO 2024, qui se déroulera du 14 juin au 14 juillet en Allemagne, en tant que partenaire informatique officiel de l'UEFA National Team Football jusqu'en 2030.



Le groupe sera ainsi responsable de la gestion des systèmes de gestion de l'événement (accréditations, contrôle d'accès, ...) et de diffusion, ainsi que de services d'exploitation supplémentaires tels que des services de communication radio et d'assistance.



Depuis l'annonce de leur partenariat fin 2022, Atos a aidé l'UEFA à gérer et à améliorer ses systèmes et applications, et a soutenu certains de ses tournois majeurs tels que la finale de l'UEFA Nations League Finals, qui s'est tenue à Rotterdam en juin dernier.





