Atos : des ressources en calcul haute performance pour le CNB

(CercleFinance.com) - Atos annonce que le département de bio-informatique du Centre national espagnol de biotechnologie (CNB), qui opère au sien du Conseil supérieur de la recherche scientifique (CSIC), utilise les ressources en calcul haute performance d'Atos pour produire un modèle 3D affiné de la protéine spike du SARS-Cov2. ' Une connaissance approfondie de cette protéine, impliquée dans l'entrée du virus dans l'organisme, permettra aux chercheurs de mieux comprendre les mécanismes infectieux du virus. Cette avancée importante pourrait contribuer à la mise au point d'un vaccin ' indique le groupe. ' Les ressources de calcul haute performance (HPC) utilisées dans le cadre de ce projet comprennent le supercalculateur BullSequana X d'Atos, basé au CNB-CSIC à Madrid, ainsi que des capacités de calcul additionnelles et l'accès aux experts d'Atos, au sein du nouveau Centre d'excellence mondial pour le HPC, l'IA, le quantique et les sciences de la vie ' rajoute le groupe.

Valeurs associées ATOS Euronext Paris +1.22%