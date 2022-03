Atos: des analystes révisent à la baisse leurs objectifs information fournie par Cercle Finance • 08/03/2022 à 14:49

(CercleFinance.com) - Plusieurs analystes ont fait un point sur la valeur après la présentation des résultats 2021 et des objectifs 2022.



Stifel maintient sa recommandation 'conserver' sur Atos, mais réduit son objectif de cours de 46 à 30 euros dans le sillage d'une révision significative de ses estimations pour le groupe de services informatiques, après une 'très faible fin d'année 2021'.



'L'année 2022 devrait connaitre de nouvelles pressions sur le chiffre d'affaires au premier semestre, avant de voir une amélioration au second', estime le broker qui préfère 'rester sur la touche, malgré une valorisation tentante'.



Stifel s'attend à ce que 'le redressement de l'activité services d'infrastructure soit lente et difficile, tandis qu'une cession potentielle serait longue et délicate, étant donnés les vents contraires auxquels ces activités sont confrontées'.



Invest Securities réaffirme pour sa part son opinion 'achat' sur Atos avec un objectif de cours revu de 60 à 44 euros, revenant en détail sur le dossier du groupe informatique 'même si le moment peut sembler mal choisi au regard du contexte'.



'L'arrivée de R. Belmer début 2022 n'a pas permis d'enrayer la spirale boursière baissière, ce dernier menant à pas de charge une réorganisation qui ne fait que détricoter la stratégie de son prédécesseur et dresse un constat alarmant de la situation', reconnait-il.



'Pour autant, la valorisation doit-elle être divisée par quatre par rapport à son niveau de début 2018 alors que le groupe n'a aucune exposition à la Russie ?', nuance l'analyste, qui juge cela excessif et est 'persuadé plus que jamais de la similitude avec Gemalto'.



Oddo dégrade de son côté son opinion sur Atos, passant de ' neutre ' à ' sous-performance ', et abaisse son objectif de cours à 23 euros, contre 29 euros précédemment.



Les résultats présentés par Atos n'ont pas révélé de surprise, notamment après les deux préannonces réalisées.



Cependant, la guidance 2022 ressort nettement en-dessous des attentes. ' La baisse des activités legacy conjuguée aux problèmes d'approvisionnement et d'inflation salariales amènent le groupe à annoncer des objectifs plus faibles qu'attendu par le consensus ', indique ainsi le broker, impliquant ' une baisse organique comprise entre -2% et 0% à minima '



' A ce stade, il est difficile d'avoir des certitudes sur le profil de rentabilité du groupe à moyen terme et il convient de rappeler que les niveaux d'ajustement d'Atos sont très élevés ', conclut Oddo.