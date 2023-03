Atos: des analystes relèvent leurs objectifs information fournie par Cercle Finance • 07/03/2023 à 15:51

(CercleFinance.com) - Bank of America a relevé hier sa recommandation sur le titre Atos de 'neutre' à 'achat' avec un objectif de cours rehaussé de 13,8 à 21 euros représentant un potentiel haussier de 50%.



Si l'intermédiaire reconnaît qu'Atos n'en est qu'au tout début d'un parcours de restructuration jugé encore très incertain, il souligne que les mesures déjà prises par l'équipe de management commencent à porter leurs fruits.



BofA en veut pour preuve les dernières perspectives dévoilées par le groupe technologique, qu'il considère comme 'moins négatives' que celles qui avaient été présentées lors de la journée investisseurs de juin 2022.



L'analyste note par ailleurs que le cours de Bourse reste très en-deçà de ses plus hauts de l'année 2020 (79 euros), et ce même s'il a presque doublé entre septembre dernier et aujourd'hui.



Le professionnel dit désormais percevoir un profil risque/rendement attractif sur le titre, avec un potentiel haussier qui pourrait selon lui atteindre près de 100% en cas de réussite de son projet de monétisation de la filiale de cybersécurité Evidian.



Oddo maintient également sa note de ' sous-performance ' sur le titre Atos, avec un objectif de cours relevé de 8,3 à 11,2 euros.



Le bureau d'analyses met en avant la difficulté d'analyser les tendances sous-jacentes d'activité en raison d'effets de bases très différents entre T3 et T4, et en l'absence des détails de croissance organique trimestrielles de TFCo et Evidian.



D'ailleurs, ' Evidian affiche une Marge Op. de seulement 5.2% en baisse de 160 pb alors que nous attendions une stabilité. Le chemin vers les 10% de marge à moyen terme semble désormais bien long... ', note le broker.



Oddo rapporte qu'Atos a communiqué un objectif de croissance org. de -1% à +1% (avec une croissance org. >+2% pour Evidian et une légère décroissance pour TFCo) et un objectif de Marge Op. (4% à 5%). Atos regrette toutefois l'absence de visibilité quant au FCF, Atos n'ayant pas donné de guidance à ce sujet.



' Le titre a fortement rebondi récemment, porté par le marché (le secteur IT Services a re-raté dans l'ensemble) et par les discussions avec Airbus. Les attentes concernant Airbus nous semblent élevées et la valorisation du titre nous semble chère par rapport au risque lié au programme de transformation ', conclut Oddo.