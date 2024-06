Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Atos: démission de deux administrateurs information fournie par Cercle Finance • 28/06/2024 à 07:08









(CercleFinance.com) - Dans un bref communiqué, Atos indique que David Layani et Helen Lee Bouygues lui ont fait part de leur démission avec effet immédiat du conseil d'administration, et de leur intention d'une sortie de Onepoint du capital du groupe de services informatiques.



Pour rappel, Onepoint, Butler Industries et Econocom ont décidé, le 25 juin, de se retirer des discussions en vue d'une reprise d'Atos. Des discussions continuent toutefois avec le comité représentatif des créanciers et certaines banques pour une restructuration financière.





Valeurs associées ATOS 1,16 EUR Euronext Paris 0,00%