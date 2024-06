Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Atos: délai prolongé pour la sélection d'une proposition information fournie par Cercle Finance • 06/06/2024 à 07:42









(CercleFinance.com) - Atos fait part de la prolongation du délai pour la sélection d'une proposition de restructuration financière privilégiée jusqu'au début de la semaine du 10 juin, son objectif de parvenir à un accord final d'ici juillet restant inchangé.



Dans la suite de sa communication de lundi, le groupe informatique confirme discuter actuellement avec les deux parties qui ont soumis des propositions de restructuration révisées afin d'améliorer certains des termes de ces propositions.



Ces discussions s'inscrivent dans le cadre de la procédure de conciliation en cours. La conciliatrice a requis un délai supplémentaire afin de s'assurer du soutien maximal des créanciers financiers d'Atos en faveur de leur proposition privilégiée.





Valeurs associées ATOS 1.17 EUR Euronext Paris +7.11%