Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Atos : décroche sous les 52E, les 50,5E se précisent Cercle Finance • 21/06/2021 à 18:08









(CercleFinance.com) - Atos décroche brutalement sous les 52,15E, son plancher intraday du 1er avril, en direction des 50,5E, le plancher de début novembre et mi-décembre 2018. L'objectif suivant serait le retracement du plancher long terme des 46E du 18 mars 2020.

Valeurs associées ATOS Euronext Paris -2.39%