Atos: décarbonation d'un média pour France Télévision information fournie par Cercle Finance • 25/01/2022 à 10:17

(CercleFinance.com) - Atos annonce que sa filiale EcoAct et Greenspector, membre de Scaler (accélérateur de start-ups d'Atos), ont été choisis par France Télévision pour évaluer et optimiser l'impact carbone du site internet de son nouveau média NOWU.



Cette offre éditoriale numérique dédiée à la transition écologique pour les jeunes de 15 à 25 ans a été conçue dans une logique de sobriété énergétique, via une stratégie bas-carbone et l'intégration des principes d'éco-conception.



Grâce à ces premières analyses poussées, EcoAct et Greenspector ont pu identifier des leviers de réduction à la fois pour la création de la plateforme et pour son utilisation, en plus d'actions de sensibilisation et de formation, réunis dans un plan d'action concret.