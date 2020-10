Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Atos : dans le vert, un analyste passe à l'achat Cercle Finance • 16/10/2020 à 17:26









(CercleFinance.com) - Le titre termine la journée en hausse de près de 1,5% profitant de l'analyse positive d'Invest Securities. L'analyste relève sa recommandation sur Atos de 'neutre' à 'achat' avec un objectif de cours ajusté de 80 à 81 euros, 'revisitant le cas d'investissement, notamment à la lumière de la transformation en cours'. Le bureau d'études estime que la reprise devrait être lente jusqu'en 2022, alors que le groupe a annoncé en juin 2020 son objectif de croissance en comparable de +3% à +5% en 2024-25 et qu'il a besoin de convaincre le marché de son potentiel d'accélération. 'Pourtant, la faible valorisation du groupe, qui génère un FCF tout à fait confortable (FCF Yield de 6,4% en 2020, 9,1% en 2022) parait exagérée. Sur ces niveaux, toute surprise favorable pourrait justifier un rerating significatif', juge-t-il toutefois.

Valeurs associées ATOS Euronext Paris +1.42%