Atos: créé VulQain une plateforme dédiée à la combustion information fournie par Cercle Finance • 16/05/2023 à 10:29

(CercleFinance.com) - Eviden, filiale d'Atos, ColibrITD et l'ONERA annoncent ce jour, le lancement de VulQain, un projet de recherche financé par l'Agence de Défense pour l'Innovation, visant à construire la première plateforme hybride de bout en bout pour aborder le phénomène de la combustion et ses défis.



En intégrant l'émulateur d'ordinateur quantique d'Eviden et le logiciel quantique de ColibrITD sur la plateforme de simulation classique de l'ONERA, l'équipe du projet vise à réduire les émissions de carbone, à diminuer l'empreinte énergétique des centres de calcul de haute performance (HPC) et à contribuer au développement de moteurs et de turbines plus sûrs à l'avenir.



Cédric Bourrasset, responsable chez Eviden, a déclaré : 'Ce projet vise également à fournir aux industries qui ont besoin de la combustion une plateforme de calcul hybride, permettant une meilleure capacité et précision de simulation tout en améliorant leur efficacité énergétique.'



Laurent Guiraud, cofondateur et responsable de la R&D en informatique quantique, ColibrITD, a ajouté : 'Ce projet contribuera à accroître l'élan quantique pour des cas d'utilisation réels qui bénéficieront à l'industrie aérospatiale et de la défense ainsi qu'à d'autres secteurs.'