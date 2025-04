Atos, Crédit Agricole SA, Legrand ... les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris

(AOF) - Atos

Le groupe Atos annonce la nomination de Pierre-Yves Jolivet au poste de vice-président exécutif et directeur général d'Eviden. Il sera également en charge de la ligne d'activité Cybersécurité, supervisant à la fois les services et les produits de cybersécurité, la stratégie et le portefeuille d'offres. Il a récemment occupé chez Thales des postes à responsabilité croissante dans les domaines Cyber et de la Défense.

Argan

Argan enregistre au premier trimestre 2025 des revenus locatifs de 52,9 millions d'euros, en hausse de 10% par rapport à la même période de l'exercice précédent. La croissance provient pour l'essentiel de l'effet année pleine des 8 livraisons de 2024, intervenues principalement au deuxième semestre, ainsi que de la révision des loyers (+ 3,45%) au 1er janvier 2025. Sur cette base, la foncière confirme l'objectif annuel d'une progression de 6% de ses revenus locatifs en 2025 à 210 millions d'euros.

Bouygues

Maylis Çarçabal, précédemment directrice de la communication et des marques du groupe TF1, est nommée directrice de la communication du groupe Bouygues à partir du 1er avril 2025. Elle a démarré sa carrière chez Carat - Aegis Medias au sein du département Conseil. Elle a ensuite intégré la chaîne Voyage dont elle a participé à la création. Après un nouveau passage chez Carat entre 2001 et 2003, elle a rejoint en 2004 la chaîne TMC, appartenant alors au groupe Pathé, en qualité de directrice de la Communication et du Marketing.

Crédit Agricole

Crédit Agricole S.A. annonce que la BCE a autorisé le groupe bancaire -dans le cadre du régime de participation qualifiée – à franchir le seuil de 10% du capital de Banco BPM et, par conséquent, à détenir une participation allant jusqu'à 19,9%. Au cours quatrième trimestre 2024 et du premier trimestre 2025, Crédit Agricole S.A. a conclu des instruments additionnels relatifs aux actions Banco BPM et dispose désormais d'une position en produits dérivés portant sur 9,9% du capital du groupe bancaire italien.

Danone

Danone a réalisé le placement d'une émission obligataire d'un montant de 800 millions d'euros, avec une maturité de 8 ans et assortie d'un coupon de 3,438%. S'inscrivant dans le cadre de la gestion active de sa liquidité, cette émission permet à Danone d'accroître sa flexibilité financière tout en allongeant la maturité de sa dette. Le règlement-livraison est prévu le 7 avril 2025 et les obligations seront cotées sur Euronext Paris.

Fermentalg

Fermentalg, spécialiste des bio-solutions à base de micro-organismes aquatiques, annonce une hausse de 36% de son chiffre d'affaires au premier trimestre 2025 (3,6 millions d'euros contre 2,7 millions d'euros au 1er trimestre 2024) par rapport à la même période en 2024. Le groupe souligne que cette performance est notamment attribuable au succès de la stratégie d'enrichissement des débouchés commerciaux de la société vers de nouveaux segments de marché.

Legrand

Legrand annonce l'acquisition de Computer Room Solutions (CRS) dans les centres de données en Australie. Basé à Mascot, Sydney, CRS emploie près de 80 personnes pour un chiffre d'affaires annuel d'environ 30 millions d'euros. "Cette acquisition permet de poursuivre le renforcement de nos positions aussi bien en Océanie que sur le domaine structurellement porteur des datacenters, qui représentait déjà environ 20 % du chiffre d'affaires du Groupe en 2024 (proforma) ", a déclaré Benoît Coquart, directeur général de Legrand.

L'Oréal

L'Oréal annonce avoir confié un mandat à un prestataire de services d'investissement portant sur l'acquisition de ses propres actions, dans le cadre de l'autorisation approuvée par l'assemblée générale du 23 avril 2024, afin de procéder d'ici au 30 juin 2025 à des rachats d'actions L'Oréal pour un montant maximum de 500 millions d'euros et un nombre maximal d'actions à acquérir de 2 millions.

Obiz

Obiz, plateforme digitale de marketing relationnel responsable, annonce ajuster son objectif d'Ebitda pour l'exercice 2024. Après trois années de forte croissance, ponctuées par trois acquisitions, la société constate une évolution de ses mix prix et activités au sein de l'activité de boutiques e-commerce. En conséquence, l'Ebitda n'atteindra pas l'objectif de 3,5 millions fixé initialement, et devrait se situer en deçà du niveau de 2023.

Sensorion

Sensorion, biotech spécialisée dans le développement de nouvelles thérapies pour restaurer, traiter et prévenir les troubles de la perte auditive, annonce la nomination d'Amit Munshi en tant qu'administrateur indépendant et Président du Conseil d'Administration, à compter du 1er avril 2025. Il succède à John Furey qui quitte ses fonctions de membre indépendant du Conseil d'Administration. Amit Munshi est nommé président en remplacement de Khalil Barrage, qui occupait ce poste par intérim depuis le 31 mars 2023. Ce dernier continuera à siéger au Conseil d'Administration de Sensorion.

Synergie

Le groupe détaillera ses résultats annuels.

Valneva

Valneva, société spécialisée dans les vaccins, a annoncé que la Commission Européenne a accordé une autorisation de mise sur le marché à Ixchiq , son vaccin à dose unique pour la prévention de la maladie causée par le virus du chikungunya chez les personnes âgées de 12 ans et plus. Cet élargissement d'indication s'ajoute à l'autorisation de mise sur le marché octroyée pour les adultes reçue en juillet 2024. Avec cette autorisation, Ixchiq est désormais disponible à la commercialisation pour les adolescents dans l'UE, en Norvège, au Liechtenstein et en Islande.

Vinci

Dans le cadre de la mise en œuvre de son programme de rachat d'actions, Vinci annonce avoir signé une convention d'achat d'actions avec un prestataire de service d'investissement. Selon les termes de cette convention, valable du 2 avril au 28 avril 2025 au plus tard, le groupe donne mandat au prestataire d'acquérir pour son compte des actions Vinci dans la limite de 200 millions d'euros. Le prix d'achat ne pourra pas excéder le prix fixé par l'assemblée générale mixte de Vinci.