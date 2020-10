Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Atos : création d'un centre de modélisation météorologique Cercle Finance • 05/10/2020 à 10:22









(CercleFinance.com) - Atos et le Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen-terme (ECMWF) annoncent la création d'un nouveau centre d'excellence pour la météo et le climat. Basé au siège d'ECMWF à Reading (Royaume-Uni), ce centre permettra à une équipe de chercheurs internationaux de d'accéder aux technologies et expertises émergentes en matière d'IA et d'informatique quantique. Cette équipe pourra ainsi soutenir les scientifiques du ECMWF dans leurs travaux sur les prévisions et les pronostics météorologiques à moyen et long terme et sur la modélisation du climat au niveau mondial.

Valeurs associées ATOS Euronext Paris +2.07%