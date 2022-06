Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Atos: contrat remporté auprès de l'OTAN information fournie par Cercle Finance • 29/06/2022 à 10:17









(CercleFinance.com) - Atos annonce avoir remporté un contrat de 1,2 million d'euros auprès de l'Agence d'information et de communication de l'OTAN, afin d'installer et de configurer des systèmes de cybersécurité essentiels aux activités de l'organisation, sur 22 sites.



Ce nouveau contrat comprend la mise à niveau de deux systèmes clés, NIPA et FPC, qui interagissent pour permettre au Centre de cybersécurité de l'OTAN de surveiller les réseaux de l'OTAN à la recherche de menaces et signaler les vulnérabilités importantes.



Le groupe informatique mettra ainsi son expertise au service de l'OTAN pour garantir la capacité de l'Alliance à défendre et protéger son infrastructure critique. L'objectif de ce projet est de finaliser le déploiement avant le premier trimestre 2023.





