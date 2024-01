Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Atos: contrat remporté auprès de l'EETT en Grèce information fournie par Cercle Finance • 25/01/2024 à 11:48









(CercleFinance.com) - Atos annonce que sa ligne de métier Eviden va collaborer avec l'EETT, l'autorité nationale de régulation grecque en matière de fourniture de services et de réseaux de communications électroniques, d'installations et de services connexes, et de services postaux.



L'EETT a sélectionné, dans le cadre d'un appel d'offres international ouvert, la solution de pointe SkyMon d'Eviden pour la mise en place d'une station pionnière de surveillance des satellites. Le prix du contrat s'élève à près de 5,7 millions d'euros, TVA comprise.



'Avec SkyMon, nous fournissons une solution numérique de pointe utilisant des solutions d'IA et de Cloud éprouvées et avancées', a déclaré Bruno Milard, vice-président, responsable de l'électronique aérospatiale et de défense, Eviden.





