Atos : contrat pour un supercalculateur en Espagne

(CercleFinance.com) - Atos annonce avoir été choisi par le Centre de supercalcul galicien CESGA pour concevoir, mettre en oeuvre et installer un nouveau système de calcul intensif baptisé 'Finisterrae III', qui multipliera par douze la capacité actuelle du centre. Le contrat entre Atos et le CESGA comprend la livraison d'un simulateur quantique de 30 qubits, l'Atos QLM30 (Quantum Learning Machine) qui permettra de positionner le CESGA en tant que pionnier de la simulation quantique en Espagne. Le CESGA utilisera le supercalculateur dans le cadre de ses projets de recherche en collaboration dans plusieurs domaines stratégiques tels que les nanotechnologies, les nouveaux matériaux et processus industriels, la santé et les sciences de la vie.

Valeurs associées ATOS Euronext Paris +3.48%