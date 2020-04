Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Atos : contrat pour des services cloud au Texas Cercle Finance • 28/04/2020 à 15:42









(CercleFinance.com) - Atos annonce avoir obtenu un contrat pluriannuel avec le Département des Ressources en Information (DIR) de l'État du Texas afin d'apporter une nouvelle génération de Cloud privé, des capacités d'intelligence artificielle et de machine learning. 'Cette modernisation permettra d'automatiser les processus, de réaliser des économies, libérer des ressources et d'améliorer la qualité de la prestation de services pour les différents organismes de l'État ainsi que pour les habitants', explique Atos. Grâce à ses services d'infrastructures, le Cloud privé de l'Etat du Texas fournira ainsi des serveurs informatiques, des datacenters, ainsi que des services de gestion de réseaux pour les datacenters, aux clients gouvernementaux du DIR.

