Atos: contrat pluriannuel avec Lumen

(CercleFinance.com) - Atos annonce avoir été choisi par l'entreprise de télécommunications Lumen pour mener à bien un programme visant à moderniser ses services mainframe sur plusieurs années, grâce à une nouvelle plateforme pour soutenir ses applications les plus critiques.



Trois centres de données exploités par Lumen seront regroupés en un seul centre exploité par Atos aux Etats-Unis afin de fournir une infrastructure de pointe. Lumen et Atos feront migrer par phases les workloads mainframe dans le hub d'Atos.



'La solution mainframe-as-a-service offre à Lumen une évolutivité mainframe comparable à celle d'un cloud offrant des prestations de bout en bout, de la puissance de calcul à la gestion des services et à l'innovation', explique le groupe français.





