Atos : contrat de long terme avec Wintershall Dea

(CercleFinance.com) - Atos annonce avoir signé un contrat de long terme avec le groupe pétro-gazier Wintershall Dea pour développer sa nouvelle structure informatique, ce qui comprend l'environnement de travail et le cadre des opérations. Le groupe français de services informatiques souligne que ce projet a pour défi d'intégrer les deux précédents systèmes informatiques de Wintershall et de DEA, suite à la fusion des deux entités en mai 2019. Atos collaborera sur ce projet avec Cegal en vue de fournir un datacenter international, des services cloud, des solutions d'environnement de travail connecté de dernière génération et des plateformes de collaboration.

Valeurs associées ATOS Euronext Paris +2.25%