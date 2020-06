Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Atos : contrat avec un centre de calcul en climatologie Cercle Finance • 22/06/2020 à 10:26









(CercleFinance.com) - Atos annonce la signature d'un contrat d'une durée de cinq ans avec le Centre de calcul allemand en climatologie (DKRZ) pour livrer, d'ici le milieu de l'année 2021, un supercalculateur basé sur la technologie BullSequana XH2000. 'Ce supercalculateur multipliera par cinq la puissance de calcul dont dispose actuellement DKRZ avec son ordinateur haute-performance Mistral, fourni par Atos en 2015', souligne le groupe français de services informatiques. La valeur du nouveau système est de 32,5 millions d'euros. Il est financé par Helmholtz Association of German Research Centres, le plus grand organisme allemand de recherche, ainsi que la société Max Planck et la ville de Hambourg.

Valeurs associées ATOS Euronext Paris +0.19%