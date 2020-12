Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Atos : contrat avec Météo-France pour stocker des données Cercle Finance • 16/12/2020 à 10:47









(CercleFinance.com) - Atos annonce avoir signé un contrat avec Météo-France afin de fournir au service météorologique national français un nouveau système de stockage de masse permettant de stocker et de gérer de vastes volumes de données. Des extensions annuelles, sur une période de cinq ans, vont porter la capacité de stockage de ce système à 1,3 exaoctets (1.300 pétaoctets) en 2025, en lui permettant d'ingérer et de restituer respectivement jusqu'à 2 et 1,3 pétaoctets de données par jour. Par ce contrat, qui renouvelle le précédent d'une durée de sept ans, Météo-France deviendra ainsi l'une des premières organisations au monde à disposer d'une quantité aussi considérable de données météorologiques et climatiques stockées sur un même système.

Valeurs associées ATOS Euronext Paris +0.51%