Atos : contrat avec le Ministère de la Défense espagnol

(CercleFinance.com) - Atos annonce qu'il va apporter son soutien au Ministère de la Défense espagnol pour le développement et la maintenance de ses systèmes informatiques professionnels à travers un contrat d'une valeur totale de 8,5 millions d'euros. Ce contrat inclut deux domaines de compétences : la maintenance corrective des demandes de services en provenance des clients, données, les demandes de support et la maintenance des systèmes professionnels MINISDEF - ainsi que le développement de nouveaux projets. Le Ministère de la Défense va ainsi transformer son modèle d'assistance technique actuel en un modèle de service géré qui permet aux systèmes d'être mis à jour continuellement et simplifiés, et dans le même temps, aux problèmes d'être résolus.

