Atos: contrat avec Canal de Isabel II en Espagne

(CercleFinance.com) - Eviden, la ligne d'activités d'Atos, annonce avoir été sélectionnée, dans le cadre d'une joint-venture avec Ayesa, par Canal de Isabel II (CYII) pour le développement 'as a service' de sa plateforme commerciale YARA, ainsi que pour le support et la maintenance associés.



La société publique CYII gère la distribution de l'eau pour les 6,5 millions d'habitants de la Communauté de Madrid. Le contrat, d'une durée de quatre ans et extensible d'un an, est évalué à 51,2 millions d'euros.



La solution fournie utilise la plateforme SAP à la demande, 'créant ainsi une nouvelle norme dans le secteur'. Eviden et Ayesa s'appuient sur des technologies de pointe de partenaires tels que SAP, à travers l'alliance RISE with SAP, et Microsoft Azure.





Valeurs associées ATOS Euronext Paris +6.69%