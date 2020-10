Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Atos : confirme tous ses objectifs pour 2020 Cercle Finance • 22/10/2020 à 10:00









(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires s'est établi à 2 644 millions d'euros au troisième trimestre 2020, en baisse de -3,5% en organique comparé au troisième trimestre 2019 (-2,5% à taux de change constants). Au troisième trimestre 2020, les prises de commande du Groupe ont atteint 3 277 millions d'euros. Le carnet de commandes s'élevait, fin septembre 2020, à 23,0 milliards d'euros, en hausse de 1,9 milliards d'euros comparé à fin septembre 2019 à taux de change constants. Le chiffre d'affaires des neuf premiers mois de 2020 s'inscrit en repli de -3,1% en organique à 8 272 ME (-2,3% à taux de change constant). Le Groupe confirme tous ses objectifs pour 2020. Il vise une évolution organique du chiffre d'affaires entre -2% et -4%, un taux de marge opérationnelle de 9 % à 9,5 % du chiffre d'affaires et un flux de trésorerie disponible comprise entre 0,5 milliard d'euros à 0,6 milliard d'euros.

Valeurs associées ATOS Euronext Paris -1.71%