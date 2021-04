Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Atos : confirme ses objectifs de CA et de marge sur 2021 Cercle Finance • 20/04/2021 à 08:15









(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires a atteint 2 692 millions d'euros au premier trimestre 2021, en baisse de -1,9% à taux de change constants par rapport au premier trimestre 2020 (-3,9% en organique). Avec 18% du chiffre d'affaires total du Groupe, le Secteur Industries a enregistré un chiffre d'affaires de 488 millions d'euros, en baisse de -6,7% par rapport au premier trimestre 2020 à taux de change constants. Le chiffre d'affaires de Services Financiers & Assurance s'est établi à 544 millions d'euros (20% du chiffre d'affaires total du Groupe). Celui du Secteur Public & Défense s'est élevé à 579 millions d'euros (22% du chiffre d'affaires) en baisse de -3,2% à taux de change constants. Le Groupe confirme ses objectifs: chiffre d'affaires à taux de change constants : +3,5% à 4,0%, taux de marge opérationnelle : amélioration de +40 à +80 points de base par rapport à 2020, flux de trésorerie disponible : 550 millions d'euros à 600 millions d'euro.

