Atos confirme ses objectifs 2021 après un trimestre de repli de l'activité

(AOF) - Atos a publié un chiffre d'affaires au premier trimestre 2021 de 2,692 milliards d'euros, en baisse de 1,9% à taux de change constants par rapport au premier trimestre 2020 et de 3,9% en organique. "Les activités d'Atos ont encore été affectées par le Covid-19 au cours du trimestre malgré une bonne résilience en Services Financiers & Assurance et en Santé & Sciences de la Vie ainsi qu'Europe du Nord, en Marchés de Croissance et une reprise encourageante en Europe du Sud", a expliqué le spécialiste de la transformation digitale.

Avec 18% du chiffre d'affaires total du Groupe, le Secteur Industries a enregistré un chiffre d'affaires de 488 millions d'euros, en baisse de 6,7% à taux de change constants. L'activité a particulièrement été pénalisée par la réduction de volumes en Allemagne.

Les Services Financiers & Assurance ont en revanche connu une croissance de 7,4%, à 544 millions d'euros, portés par les projets de transformation en Europe du Nord et par les nouveaux projets de banque numérique en Marchés de Croissance.

Le chiffre d'affaires de Secteur Public & Défense s'est quant à lui élevé à 579 millions d'euros, en baisse de 3,2% en raison des reports de projets importants en Big Data vers les trimestres suivants ainsi qu'à une réduction des volumes en Amérique du Nord.

D'un point de vue géographique, l'Amérique du Nord a reculé de 9,4% à 564 millions d'euros, et l'Europe Centrale de 8,5% à 609 millions. L'Europe du Nord et du Sud ont en revanche progressé de 6,2% et 1,9% respectivement, avec des chiffres d'affaires de 730 millions et 607 millions d'euros.

Au cours du premier trimestre 2021, les prises de commandes du Groupe ont atteint 2,596 milliards d'euros, soit un ratio prise de commandes sur chiffre d'affaires de 96 %, comparé à 101 % (à taux de change constants) au cours de la même période l'an dernier.

Par ailleurs, Atos a confirmé ses objectifs 2021 d'un chiffre d'affaires en croissance de 3,5 à 4% à taux de change constants, d'un taux de marge opérationnelle en amélioration de 40 à 80 points de base par rapport à 2020, ainsi que d'un flux de trésorerie disponible de 550 millions d'euros à 600 millions d'euros.

Des emplois menacés

Selon les prévisions du Syndicat professionnel des acteurs du numérique (Syntec Numérique), le recul de l'activité devrait atteindre 4,6% pour l'ensemble de l'année 2020. Néanmoins la fin d'année a été plus clémente pour les professionnels. La situation s'est légèrement améliorée depuis septembre, au niveau des appels d'offres et du carnet de commandes.

Les acteurs du conseil en technologies auront particulièrement souffert en 2020, en enregistrant une chute de 12,3% de leur activité. Ils sont, en effet, très présents dans deux secteurs particulièrement impactés par la crise sanitaire, l'aéronautique civile et l'automobile. C'est dans le conseil en technologies que le risque de suppressions d'emplois est le plus important. Syntec Numérique évalue à 10.000 les postes en danger sur ce créneau.

Très prudents, les professionnels s'attendent à un rebond de 1% pour le secteur en 2021.