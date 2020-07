ATOS confirme ses objectifs 2020

(AOF) - Atos a enregistré un résultat net de 329 millions d'euros pour le premier semestre 2020, contre 180 millions d'euros au premier semestre 2019 pour les activités poursuivies. Au premier semestre 2020, les autres éléments s'élèvent à +147 millions d'euros, contre -24 millions d'euros au premier semestre 2019. Le montant pour le premier semestre 2020 comprend la plus-value nette avant impôt pour 120 millions d'euros correspondant à la cession des actions Worldline réalisée en février 2020.

En outre, la participation restante de 3,8% dans Worldline n'est plus comptabilisée en mise en équivalence et a donc été évaluée à la juste valeur à la date de cession, entraînant un résultat positif de 54 millions d'euros.

La marge opérationnelle a atteint 8% du chiffre d'affaires, soit 450 millions d'euros, en baisse de 110 points de base par rapport à l'année dernière. " Les mesures fortes mises en œuvre sur les coûts à la fin du premier trimestre ont en partie atténué l'effet provenant de la baisse de revenus dans la plupart des géographies ", a expliqué le groupe.

La situation a été plus difficile en Europe Centrale, et plus particulièrement en Allemagne en raison du manque de flexibilité des coûts de personnel et d'éléments négatifs non récurrents sur des contrats en difficulté.

Le chiffre d'affaires a atteint 5,627 milliard d'euros, en repli de 2,8% à périmètre et taux de change constants (-4,8% au deuxième trimestre)

Le spécialiste de la transformation numérique précise que ces décalages temporaires sur le besoin en fonds de roulement ont porté le flux de trésorerie disponible à -172 millions d'euros. Ils " seront récupérés en grande partie au second semestre ".

Sur le plan commercial, le niveau de prise de commandes du groupe a été de 6,280 milliard d'euros, représentant un ratio prise de commandes sur chiffre d'affaires de 112%, dont 121% au second trimestre.

Atos a confirmé ses objectifs communiqués fin avril. Le groupe vise ainsi une évolution organique du chiffre d'affaires comprise entre -2% et -4% et un taux de marge opérationnelle de 9 % à 9,5 % du chiffre d'affaires. Le flux de trésorerie disponible est attendu entre 0,5 milliard d'euros à 0,6 milliard d'euros.

Ses trois objectifs sont basés sur le scénario macroéconomique actuel d'une reprise progressive au deuxième semestre 2020 et en 2021.

Points-clés à retenir sur Atos

- Leader international de la transformation digitale créé en 1997, n°1 européen du cloud, de la cybersécurité et des supercalculateurs ;

- Activité de 11,6 Mds€, répartie en 3 divisions - infrastructure & data management pour 55 % des ventes, business & platform solutions pour 36 % et big data & cybersécurité pour 9 % ;

- Equilibre géographique des revenus (24 % des ventes en Amérique du nord), 19 % en Allemagne, 15 % en France, 14 % au Royaume-Uni & Irlande, 9 % au Bénélux & Scandinavie ;

- Modèle d'affaires visant à digitaliser l'expérience client par des expertises sectorielles, des plates-formes & services intelligents de traitement des données et des écosystèmes de solutions d'infrastructure multiples ;

- Capital ouvert (11,4 % pour le fonds de pension Siemens et 1,5 pour les salariés), Bertrand Meunier présidant le conseil d'administration de 12 membres, Elie Girard étant directeur général ;

- Bilan sain (autofinancement libre de 600 M€ à fin 2019) renforcé en février par la cession, pour 1,5 Md€, de 13 % du capital de Worldline;

- Visibilité de l'activité avec 55 % des revenus tirés de contrats pluri-annuels et des prises de commandes égales à fin mars 2020 à plus d'un an de chiffre d'affaires ;

- Intégration de l'américain Maven Wave, spécialiste des solutions cloud pour applications, de l'analyse de données et du machine learning et partenaire de Google Cloud.

Innovation

- Stratégie d'innovation intégrée au modèle d'affaires et développée dans 18 laboratoires :

- 8 technologies stratégiques : systèmes HW avancés pour les calculs de haute performance, intelligence artificielle, automatisation, Edge, expérience immersive, cloud hybride, cybersécurité et applications de pointe Cloud native,

- partenariats avec les centres de recherche universitaires (informatique quantique, calculateurs exaflopiques, intelligence artificielle, HPC, leadership multiculturel...) et avec d'autres acteurs (AWS, Dell, Google, Microsoft,SAP, Worldline) ;

- 2 communautés scientifiques d'experts collaborateurs du groupe

Environnement

- Stratégie environnementale, renforcée par la prise en compte de la performance extra-financière dans les rémunérations :

- éco-conception par optimisation de la consommation énergétique des applications, infrastructures informatiques et serveurs,

- technologie au service de la transition écologique supportée par la Digital Transformation Factory : Hybrid Cloud, solutions « Business Accelerators », « Connected Intelligence », et « Digital Workplace »,

- objectif 2021 de réduction de l'intensité carbone; sur le long terme (2050) efforts conformes aux objectifs mondiaux contre le réchauffement climatique ;

A suivre (dont impact de la pandémie)

- Capacité de croissance dans un marché contrôlé par les GAFAM ;

- Impact de la pandémie : croissance des activités de soutien au travail à distance, des services cloud & cybersécurité, recul de la division services professionnels nécessitant des ingénieurs sur sites clients ;

- Plan d'action face à la pandémie : gestion centralisée des coûts de personnels (gel des recrutements...), remplacement des sous-traitants par des ressources internes, arrêt des dépenses non liées aux contrats clients et économies de coûts de 400 M€ ;

- Révision à fin mars des objectifs 2020 : recul de 2% à 4 % des revenus (contre une hausse de 2%), taux de marge opérationnelle de 9 % à 9,5 % (contre 10,7 %) et flux de trésorerie disponible de 500 à 600 M€ ;

- Suspension des objectifs 2021 ;

- Arrêt des programmes de rachat d'actions et suppression du dividende (1,4 € prévus) proposée à l'assemblée générale, repoussée au 26 juin.