Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Atos: collaboration entre Eviden et Microsoft information fournie par Cercle Finance • 23/11/2023 à 08:40









(CercleFinance.com) - Eviden, la ligne d'activité du groupe Atos dans le digital, le big data, le cloud et la sécurité, s'associe avec Microsoft pour aider les clients, de divers secteurs, à migrer vers le cloud, et faciliter leur utilisation du service Azure OpenAI.



Eviden s'appuiera sur son expertise en matière de Machine Learning et d'IA, combinée au service OpenAI d'Azure, pour accélérer leurs commercialisations communes et renforcer les solutions industrielles d'Eviden basées sur l'IA.



Eviden permet aux entreprises d'exploiter pleinement le potentiel de Microsoft 365 Copilot. Eviden s'appuiera sur la méthodologie de Microsoft en matière d'adoption de l'IA pour aider les entreprises à optimiser les données grâce à l'évaluation d'experts, à l'identification des lacunes et à la mise en oeuvre des meilleures pratiques.



' Le programme d'accélération sur l'IA générative d'Eviden (Generative AI Acceleration Program) aide les entreprises et les organisations à exploiter, à leur échelle l'IA générative en toute confiance et tirer parti de la puissance de cette technologie ' indique le groupe.





Valeurs associées ATOS Euronext Paris -2.54%