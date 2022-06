Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Atos: collaboration avec l'UCL dans les sciences de la vie information fournie par Cercle Finance • 01/06/2022 à 14:27









(CercleFinance.com) - Atos et l'University College de Londres (UCL) annoncent avoir exécuté l'outil de séquençage de virus Viridian, utilisé pour détecter les mutations de la souche SARS-Cov-2 du coronavirus, à l'aide d'un processeur Arm-based Ampere Altra dans un environnement cloud natif.



Ces travaux ont combiné les compétences d'une équipe d'experts d'Atos et d'Arm focalisée sur les optimisations matérielles et logicielles, ainsi qu'une équipe scientifique de l'UCL dédiée aux applications scientifiques pour ces cas d'utilisation spécifiques.



La collaboration a permis d'optimiser à la fois les logiciels et les équipements matériels dans cet effort de co-conception pour répondre aux exigences de flux de travail à la pointe de la recherche génomique, qui sont déjà déployés en milieu clinique.





Valeurs associées ATOS Euronext Paris -1.68%