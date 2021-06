Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Atos : collaboration avec Huma dans la santé à distance Cercle Finance • 03/06/2021 à 10:48









(CercleFinance.com) - Atos a annoncé jeudi qu'il allait s'associer à la start-up Huma en vue de proposer des services 'à grande échelle' de soins médicaux et de suivi des patients à distance. Ce partenariat mondial, conclu pour une durée de cinq ans, s'articulera autour de la plateforme modulaire développée par Huma, qui permet la création d'hôpitaux à domicile 'virtuels' en transférant les soins de santé et les essais cliniques à la maison. La plateforme est déjà utilisée aux Etats-Unis et en Europe pour le suivi de diverses maladies, dont les troubles du rythme cardiaque, le diabète ou le Covid-19. Dans le cadre du projet, Atos a prévu d'apporter son expérience en matière de mise en oeuvre de projets de transformation complexes afin d'accélérer l'adoption des technologies de Huma. Les deux entreprises prévoient que le service combiné atteindra 100 millions d'euros de revenus par an au cours des quatre premières années.

