Atos: chute du titre, négociations sur les activités BDS

(CercleFinance.com) - Le titre termine en baisse de près de 6% en fin de séance. La société considère la cession d'autres actifs (en plus des négociations exclusives avec EPEI sur la cession de Tech Foundations) bien au-delà des 400 millions d'euros afin d'honorer ses échéances de financements.



La direction et le conseil d'administration considèrent que parmi les différentes cessions potentielles, la vente de BDS serait un élément déterminant, permettant aux activités demeurant dans la société de conserver un intérêt stratégique.



À ce titre, la société a reçu deux courriers indiquant des marques d'intérêt non-liantes sur son activité BDS, l'un ne concernant qu'une partie de son périmètre.



La société va ouvrir une phase de due diligence avec Airbus, dont l'offre indicative d'une valeur d'entreprise de 1,5 à 1,8 milliard d'euros porte sur l'intégralité du périmètre BDS. Actuellement à un stade préliminaire, les discussions avec Airbus vont progresser et le marché sera informé en temps voulu de leur issue.



Par ailleurs, la société n'exclut pas des cessions d'actifs complémentaires notamment si l'opération avec EPEI ne se réalise pas.





