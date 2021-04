Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Atos : choisi par Eutelsat pour ses technologies Cercle Finance • 29/04/2021 à 10:25









(CercleFinance.com) - Atosannonce avoir été sélectionné parEutelsat, l'un des principaux opérateurs de satellites au monde, pour déployer une solution avancée de surveillance des satellites, dans le cadre d'un contrat de cinq ans. Eutelsat souhaite en effet accéder aux toutes nouvelles technologies d'Atos pour la gestion de ses satellites. 'Nous travaillons main dans la main avec les équipes d'Atos qui nous apportent leur savoir-faire en matière de surveillance de la charge utile',expliqueNatale Lettieri, Chief Service Operations Officer chez Eutelsat. Le nouveau système SkyMon de Atos, intègre des fonctions d'intelligence artificielle, de big data et de cloud. Il permettra à Eutelsat de surveiller en permanence les charges utiles de radiofréquence sur tous ses satellites commerciaux etd'identifier et de localiser les interférences entre satellites afin de prendre des mesures correctrices, assure Atos.

Valeurs associées ATOS Euronext Paris +0.88%