Atos : choisi en groupement avec Open par l'UGAP

(CercleFinance.com) - Atos et Open annoncent avoir été sélectionnés en groupement par l'Union des Groupements d'Achats Publics (UGAP), seule centrale d'achat public généraliste en France, pour un marché estimé à plus de 200 millions d'euros sur sa durée. Ce marché porte sur des prestations informatiques d'assistance à maîtrise d'oeuvre d'applications (AMOE) et de maintenance applicative (TMA) aux entités publiques françaises, telles que les collectivités territoriales et les administrations d'Etat. Déjà titulaires du précédent contrat de prestations AMOE, Atos et Open se sont de nouveau associés pour répondre aux enjeux de ce marché, désormais étendu aux prestations de TMA. Le groupement s'est enrichi d'un réseau structuré de partenaires.

Valeurs associées ATOS Euronext Paris -1.71%