(CercleFinance.com) - Atos enfonce sans ambiguïté les 0,76E, son plancher du 13 juin : le titre se dirige vers un retracement imminent du plancher historique des 0,659E du 9 juillet dernier.

En cas de rebond, plusieurs obstacles s'enchainent, à commencer par 0,80E puis 0,87E



Valeurs associées ATOS 0,71 EUR Euronext Paris -6,76%