Atos, Casino, Wendel... les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris

(AOF) - Air France-KLM

Air France-KLM annonce que, pour la saison d'été, le trafic au départ et à destination de la capitale française est inférieur à celui attendu de et vers d'autres grandes villes européennes. Les volumes de voyages au départ de Paris vers d'autres destinations sont également inférieurs à la moyenne habituelle de la période juin-août," les résidents Français semblant reporter leurs vacances après la fin des Jeux Olympiques ou envisager des options de voyage alternatives", indiqué un communiqué de presse de la compagnie aérienne.

Argan

La foncière publiera son chiffre d'affaires du deuxième trimestre.

Atos

Atos annonce être parvenue à un accord sur les principaux termes d'un plan de restructuration financière avec un groupe de banques et de porteurs d'obligations de la société. Le conseil d'administration d'Atos a conclu, sous l'égide de la conciliatrice, que cet accord est conforme aux paramètres financiers. Il prévoit la conclusion d'un accord de lock-up contraignant entre la société et un groupe de banques et de porteurs d'obligations et les autres créanciers financiers souhaitant soutenir l'accord.

Cafom

Le chiffre d'affaires au premier semestre 2023/2024 du groupe Cafom atteint 215,1 millions d'euros, en croissance de 3% par rapport au premier semestre 2022-2023. Sur cette période, le taux de marge s'établit à 50,6%, une progression de 2 points par rapport au premier semestre 2022-2023, porté par la bonne performance du pôle e-Commerce Europe continentale (+3,8 points) et à la stabilité observée au sein du pôle Outre-mer (+0,2 point). La marge brute ressort ainsi à 108,9 millions d'euros, en nette progression de 7,4 millions d'euros sur un an.

Casino

Le Groupe Casino annone avoir signé un accord ferme avec Tikehau Capital portant sur la cession au second semestre 2024 d'un portefeuille immobilier de 30 actifs, composé de murs d'hypermarchés et de supermarchés loués aux enseignes Casino, Intermarché, Carrefour et Auchan, ainsi que de lots annexes au sein de ces ensembles immobiliers, certains présentant des potentiels de promotion immobilière. Le paiement du prix de cession est prévu en plusieurs versements, avec plus de 200 millions d'euros à percevoir à la date de vente prévue au second semestre 2024.

Emova Group

Le spécialiste de la vente de plantes et fleurs au détail en France, via ses enseignes Monceau Fleurs, Au Nom de la Rose, Happy et Cœur de Fleurs, communiquera ses résultats du premier semestre.

Fountaine Pajot

Fountaine Pajot affiche au premier semestre 2023/2024 (conclu le 29 février 2024) un résultat net part du groupe en forte progression : 13,5 millions d’euros contre 7,8 millions il y a un an. Sur cette période, le chiffre d'affaires est en progression de 48% (33,2% à périmètre constant), fortement tourné vers l'international : 164,9 millions d'euros contre 111,4 millions d'euros il y a un an. Le constructeur de catamarans grand public souligne que sa dynamique est "soutenue par l'accélération des rythmes de production et le succès des derniers lancements".

Renault

Aramco va acquérir une participation de 10% au capital de Horse Powertrain Limited, la société mondiale de moteurs et transmissions créée par Renault Group et le chinois Geely. L’accord définitif valorise la société à 7,4 milliards d’euros : Renault Group et Geely conservent chacun une participation de 45%. La production annuelle de Horse Powertrain Limited devrait atteindre les cinq millions de groupes motopropulseurs, englobant un portefeuille complet de technologies de pointe pour ses partenaires dans le monde entier.

Safran

En juillet 2023, Safran a annoncé que la société lancerait un rachat d'actions pour annulation d'un montant de 1 milliard d'euros à effectuer en 2024 et 2025. Dans ce contexte, Safran a conclu une convention avec un prestataire de services d'investissement pour une première tranche de ce rachat d'actions pour annulation. Suivant les termes de cette convention, Safran achètera ses propres actions pour un montant maximum de 250 millions d'euros à compter du 1er juillet 2024 et au plus tard le 13 septembre 2024.

Vivendi

Vivendi annonce la conclusion d'un accord transactionnel avec l'ensemble des investisseurs institutionnels qui, après avoir été déboutés de leurs demandes par le Tribunal de Commerce de Paris le 7 juillet 2021, continuaient de réclamer devant le Cour d'appel de Paris une réparation financière au titre de la communication financière prétendument inexacte de l'ancienne Direction de Vivendi entre 2000 et 2002.

Voltalia

Voltalia,spécialiste des énergies renouvelables, et son partenaire Taqa Arabia, ont signé un accord-cadre lors de la conférence sur l'investissement Égypte-UE 2024, qui s'est dernièrement tenue au Caire. La conférence sur l'investissement entre l'Égypte et l'UE s'est tenue sous les auspices d'Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, et d'Abdel Fattah El-Sisi, président égyptien. Avec son partenaire Taqa Arabia, Voltalia continue de développer le complexe combinant la production d'énergie renouvelable et d'hydrogène vert.

Wendel

Wendel annonce avoir conclu un accord avec Providence Equity Partners, une société de capital-investissement de premier ordre spécialisée dans les investissements de croissance dans les secteurs des médias, de la communication, de l'éducation et de la technologie, pour investir dans Globeducate, l'un des principaux groupes mondiaux d'éducation de la maternelle au secondaire. À l'issue de la transaction, Providence, actionnaire de Globeducate depuis 2017, et Wendel détiendront chacun environ 50% de Globeducate.