Atos, Carrefour, SMCP...les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris

(AOF) - Atos

Atos a indiqué dans un point de marché avoir reçu l'engagement d'un groupe de banques et de porteurs d'obligations sur un montant cible de 1,675 milliard d'euros de nouveaux financements sécurisés, dans le cadre du plan de restructuration établi entre le groupe d'informatique et ses créanciers. Le groupe a également annoncé avoir obtenu un accord de "lock-up" avec ses créanciers couvrant tous les termes clés du plan de restructuration. Le groupe garde pour objectif d'ouvrir une procédure de sauvegarde accélérée la semaine du 22 juillet.

Carrefour

Le Groupe Carrefour annonce ce jour avoir conclu un partenariat avec GreenYellow,spécialiste de la transition énergétique décentralisée en France et à l'international, pour l'installation et l'exploitation d'équipements de production d'énergie photovoltaïque sur près de 350 de ses parkings d'hypermarchés et de supermarchés en France. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du plan Carrefour 2026 et de son ambition de valorisation des actifs immobiliers, traduite dans un objectif de production d'énergie photovoltaïque en France, en Espagne et au Brésil d'1 TWh par an à compter de 2027.

Catana Group

Le groupe spécialisé dans la conception, la construction et la commercialisation de navires de plaisance publiera son chiffre d'affaire du troisième trimestre.

Ecoslops

La cleantech annoncera son chiffre d'affaires du deuxième trimestre

Laurent-Perrier

L'assemblée générale de Laurent-Perrier du 11 juillet 2024 a entériné l'évolution de son conseil avec la nomination de Jean-Marie Barillère en qualité de membre du conseil de surveillance. " Jean-Louis Pereyre, dont le mandat est arrivé à échéance, a souhaité ne pas être renouvelé, pour laisser la place à de nouveaux talents ", explique la maison de Champagne.

Poxel

Poxel, société biopharmaceutique, a fait savoir que la trésorerie et les équivalents de trésorerie s'élevaient à 2,8 millions d'euros, au 30 juin 2024, contre 2,3 millions d'euros au 31 décembre 2023. La société a indiqué que la finalisation est en cours au sujet des discussions exclusives avec un investisseur de premier plan afin de monétiser les redevances issues des ventes de Twymeeg (Imeglimine) au Japon.

SMCP

La Société SMCP a été informée que la Haute Cour britannique, sur requête de Glas Sas agissant en tant que trustee au titre des obligations échangeables émises par European TopSoho, a déclaré invalide la cession d'un bloc de 15.9% du capital de la Société par ETS à Dynamic Treasure Group Ltd en 2021. Une ordonnance devrait être rendue prochainement par le juge, visant à exiger la restitution de la participation de 15,9% par DTG à ETS, actuellement en liquidation au Luxembourg.

Sensorion

Sensorion, société de biotechnologie pionnière au stade clinique spécialisée dans le développement de nouvelles thérapies pour restaurer, traiter et prévenir les troubles de la perte auditive, annonce la publication de nouvelles données positives issues de son essai clinique de Phase 2a de SENS-401 dans la préservation de l'audition résiduelle chez les patients adultes après l'implantation cochléaire.

Spineguard

La medtech présentera son chiffre d'affaires du premier semestre.

Streamwide

Le spécialiste des solutions logicielles de communications et d'activités critiques dévoilera son chiffre d'affaires du deuxième trimestre.

Vinpai

Le spécialiste de la conception, la fabrication et la commercialisation d'ingrédients fonctionnels à base d'algues et de végétaux à destination des industriels de l'agroalimentaire et de la cosmétique indiquera son chiffre d'affaires du premier semestre.

We.Connect

We.Connect a annoncé la réalisation d’une augmentation de capital d’un montant de 3 millions d’euros souscrite par les sociétés DS5 Holding et AMG suite à l’acquisition de MCA Technology finalisée le 28 juin 2024.