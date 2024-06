Atos, Carmat, Casino... les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris

(AOF) - Accor/LVMH

Accor et LVMH ont conclu un partenariat stratégique en vue d'accélérer le développement d'Orient Express. Selon les termes des accords signés jeudi 13 juin, le groupe de luxe s'associe à Accor au travers d'un investissement stratégique dans la marque Orient Express, la société opérant les futurs hôtels et trains ainsi que dans l'entité propriétaire des deux voiliers. Le premier voilier est actuellement en construction aux Chantiers de l'Atlantique et les deux groupes poursuivront ensemble la recherche d'un troisième partenaire pour cette nouvelle activité.

Atos

Atos a annoncé avoir reçu une lettre d'offre confirmatoire non engageante de l'Etat français concernant l'acquisition potentielle de 100% des activités d'Advanced Computing, de Mission-Critical Systems et de Cybersecurity Products de la division BDS (Big Data & Cybersécurité). Le groupe informatique cite une valeur d'entreprise globale de 700 millions d'euros. Atos ajoute que son conseil d'administration, sous l'égide de la conciliatrice Maître Hélène Bourbouloux, et la direction de la société vont discuter de cette proposition avec l'Etat.

BNP Paribas

Via leur projet de partenariat stratégique, BNP Paribas et BPCE souhaitent franchir une nouvelle étape majeure dans les paiements en se dotant ensemble de la meilleure technologie en matière de processing paiements pour les porteurs et commerçants. Ce processeur aura vocation à traiter l'ensemble des paiements par carte en Europe des deux groupes bancaires, soit 17 milliards de transactions, et pourra également s'adresser à d'autres banques. Ils précisent qu'il serait ainsi le n°1 des processeurs en France et l'ambition des 2 groupes est de le placer parmi le top 3 des processeurs en Europe.

Carmat

Carmat annonce le démarrage de l’équitization de la première tranche de son emprunt contracté auprès de la BEI. Cette opération permettra de limiter son remboursement en numéraire et d’optimiser la trésorerie de la société. La medtech annonce la constitution à cet effet d’une fiducie-gestion et l’émission de bons de souscription d’actions au profit du fiduciaire, lui permettant ainsi de souscrire des actions de la société qui seront cédées sur le marché, et dont le produit de cession sera affecté au remboursement de la tranche.

Casino

Casino est entré en négociations exclusives avec les groupes Auchan Retail France et Rocca en vue de la cession de sa filiale Codim 2, qui exploite en Corse 4 hypermarchés, 9 supermarchés, 3 Cash & Carry et 2 drives ayant réalisé un chiffre d'affaires hors taxes de 332 millions d'euros en 2023. L'ensemble des activités, des salariés et des fonctions support seraient reprises et poursuivies sous enseigne Auchan. Ce projet de cession sera soumis aux instances représentatives du personnel concernées et aux autorités de concurrence compétentes.

Compagnie des Alpes

La Compagnie des Alpes annonce avoir signé et définitivement réalisé l'acquisition de 83% du capital de la société Soccer 5 France SAS, société mère du groupe Urban, numéro 1 du foot à 5 et co-leader du padel en France, à l'issue des discussions engagées depuis l'offre ferme contresignée par les vendeurs et annoncée le 13 mars dernier. Le groupe a par ailleurs sécurisé l'acquisition de 3,5% complémentaires du capital de la société cible détenus par la société Soccer 5 Evolution, holding de certains managers du groupe.

DMS Imaging

DMS Imaging, groupe coté spécialiste des systèmes d'imagerie médicale de haute performance pour la radiologie numérique et l'ostéodensitométrie, annonce qu'il change de nom et devient European Medical Solutions. L'assemblée générale de ses actionnaires, tenue ce 13 juin, a approuvé la résolution concernant ce changement de la dénomination sociale. A compter du 18 juin, le libellé de l'action cotée sur Euronext Growth à Paris deviendra European Medical S, son code mnémonique deviendra ALEMS.

Esso/Casino/X-fab/Solutions 30

Euronext a annoncé l'arrivée de Casino et d'Esso au sein de l'indice SBF 120 dans le cadre de la révision trimestrielle de ses indices. Ils remplaceront X-fab et Solutions 30. Aucun changement n'a été annoncé pour le CAC 40. Les changements sont effectifs le 24 juin.

Oeneo

Sur l’exercice 2023-2024, Oeneo a enregistré un recul de 29,9% de son résultat net, part du groupe, à 28,9 millions d’euros. Le groupe a réalisé un résultat opérationnel courant en repli de 21,7% à 42,8 millions, soit une marge opérationnelle courante de 14%, en recul de 1,6 point. " Cette évolution s’explique par une légère érosion de la marge brute, démontrant la capacité du groupe à absorber les hausses des matières premières et par une moins bonne absorption mécanique des coûts fixes compte tenu de la baisse d’activité ", a expliqué le groupe spécialisé en tonnellerie et bouchage.