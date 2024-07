Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Atos: calendrier inchangé pour la restructuration financière information fournie par Cercle Finance • 05/07/2024 à 09:40









(CercleFinance.com) - Atos a confirmé vendredi son objectif de parvenir à un accord définitif concernant sa restructuration financière d'ici à la fin du mois de juillet, après avoir clôturé avec succès la syndication de son programme de financement à court terme.



Le groupe de conseil en technologies indique avoir bouclé la syndication des tranches supplémentaires de 225 millions d'euros et 350 millions d'euros visant à soutenir ses activités à titre intérimaire.



Il dit avoir aussi obtenu une dérogation de la part de ses banques dans le cadre du prêt à terme de 1,5 milliard d'euros, devant lui arriver à maturité en 2025.



S'agissant des nouveaux financements, le processus de syndication pour la garantie des fonds à fournir par les porteurs d'obligations a elle aussi été finalisée.



En revanche, le processus de syndication portant sur la garantie des nouveaux financements sécurisés, devant être apportés par les banques, a été prolongé jusqu'au 11 juillet, afin de tenir compte de modifications possibles liées aux garanties bancaires, précise la société.



Dans son communiqué, Atos confirme que l'accord de 'lock-up' permettant à tous les créanciers de soutenir le plan de restructuration devrait être conclu la semaine prochaine.



L'accord définitif de restructuration financière avec les créanciers devrait ensuite être mis en oeuvre par le biais d'une procédure accélérée lors de la semaine du 22 juillet.



Les opérations de restructuration seront par la suite mises en place dans le courant du second semestre, en vue d'une réalisation effective d'ici la fin de l'année 2024 ou au cours du premier trimestre 2025.



Suite à ce nouveau point de marché, le titre Atos perdait plus de 5% vendredi matin à la Bourse de Paris, l'incertitude concernant le succès de ce projet de restructuration s'ajoutant à la faible visibilité dont dispose le groupe suite à la sévère détérioration de ses activités opérationnelles ces derniers mois.





